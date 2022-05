La final de la Champions League entre en Liverpool y Real Madrid está demorado, debido al caos que se generó en el Stade de France.

Algunos aficionados ingresaron al inmueble sin boleto, aprovechando la gran cantidad de personas burlaron la seguridad y brincaron las rejas .



Fueron 30 minutos de retraso del juego, mismos en los que la policía local trabajó para controlar a los “intrusos”, incluso se observa que algunos oficiales lanzaban gas lacrimógeno.

Algunos de los presentes argumentaban que tenían boletos, pero por los disturbios no les estaban permitiendo la entrada.

La UEFA hizo oficial que el juego arrancará a las 14:30 horas tiempo del centro de México.



