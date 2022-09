Carlos Vela anota tremendo golazo con el LAFC

Vaya golazo que se mandó este martes Carlos Vela con el LAFC.

El delantero mexicano encontró un balón fuera del área y le pegó con tal potencia que este se elevó y se metió a la portería rival.



El equipo angelino visitó esta noche al Minnesota United, en un encuentro que finalizó 1-1.

La anotación del exatacante de la Real Sociedad fue el del empate al minuto 64'.

CARLOS VELA FROM OUTSIDE THE BOX pic.twitter.com/jDA6glUKIH

— ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2022