Carlos Salcedo quiere volver a cambiar de equipo

Parece que hay algunos futbolistas que simplemente no maduran. Y Carlos Salcedo sería uno de ellos. En los últimos días, el defensa central del FC Juárez se ha dado a la tarea de crear incertidumbre a su alrededor, ya que en sus redes sociales ha publicado ciertos comentarios en los que da a entender que pronto estará en Monterrey, ¿para jugar con los Rayados? No es la primera vez que el mundialista en Rusia 2018, y especialista en escándalos, realiza esta estrategia para cambiar de equipo. Hace poco lo hizo con los Tigres para irse a la MLS, y como no le gustó su vuelta al futbol de Estados Unidos, otra vez presionó para estar en México con los Bravos. ¿Le volverán a autorizar otro cambio?