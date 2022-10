Bruno Lage fue despedido como entrenador del Wolverhampton

El Wolverhampton de Raúl Jiménez se quedó sin técnico este sábado tras la derrota sufrida ante el West Ham en la Premier League.

El estratega portugués, quien tenía el voto de confianza por parte de la directiva, no podrá seguir su proyecto al frente de los Wolves, equipo con el que únicamente sumó seis puntos en ocho partidos.



Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.

We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.

— Wolves (@Wolves) October 2, 2022