Brian Fernández, exjugador del Necaxa, fue encontrado después de estar desaparecido y dejar su coche destrozado

Otro episodio convirtió en protagonista al futbolista Brian Fernández, y no fueron sus aptitudes deportivas. Después de que el director técnico de Colón, Néstor Gorosito, señalara al delantero por ausentarse a dos entrenamientos sin aviso, el auto de alta gama del jugador apareció abandonado y vandalizado en Santa Fe. Según reportan medios locales, el futbolista estaría en compañía de su familia.



“Brian Fernández faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos. Ya está”, dijo Gorosito en la última rueda de prensa, tras anunciar que el jugador se había ausentado de las prácticas durante la semana. Desde entonces no ha habido precisiones sobre el paradero del exdelantero de Necaxa.



Encontraron un automóvil BMW en Doldan y Peñaloza, barrio Alto de Noguera, de Santa Fe. Está destruido y desmantelado. Sería de Brian Fernández. El paradero del jugador es desconocido. pic.twitter.com/aFAQPWlwQa — Nacho Genovart (@NachoGenovart) March 20, 2023

El último año, Fernández quedó detenido por “desmanes en la vía pública”, ya que lo encontraron arrojando piedras hacia un ómnibus. De ese episodio incluso se registró un video en el que se observa al futbolista semidesnudo y al grito de “no le hice nada”, mientras es detenido por diez efectivos. Según el parte policial, el joven estaba bajo la influencia de estupefacientes, en una nueva recaída por sus problemas de adicción.



Problemas con las adicciones

A mediados de 2015 dio positivo a un control antidoping por cocaína por el que recibió un año y medio de suspensión. Tras esa sanción pasó por varios clubes; en Unión La Calera de Chile marcó 11 goles en 12 partidos y en Necaxa terminó por despegar: 16 tantos en 30 encuentros.



La Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe acaba de encontrar a Brian Fernández en Barranquitas, Este de la Ciudad. El jugador está en la casa de un familiar. No pudo explicar qué sucedió con el auto. pic.twitter.com/EFQ6J4edcw — Nacho Genovart (@NachoGenovart) March 21, 2023

En 2015 Fernández tocó fondo y luego estuvo internado siete meses en un centro de rehabilitación en Tijuana, en México. De aquel momento, luego contó: “En México estaba encerrado en una montaña, arriba de todo. Ni el sol veía. Siete meses me clavé ahí adentro. Me jugué una mala pasada y la pagué. Mucha gente no sabe lo que uno vivió”. En una entrevista con el programa radial “Primer Tiempo” abrió su corazón y contó: “La droga te arruina, te deja sin vida. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al futbol y ser feliz. Estoy mucho con amigos y familia, la contención es fundamental. La pelota cura heridas”.



El siguiente paso fue hacia la MLS, porque Portland Timbers apostó por él. Sin embargo, la franquicia de los Estados Unidos decidió romper su contrato tras haber evadido un protocolo en contra de las adicciones a las drogas.

