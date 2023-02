Patricia Trejo cumplirá en unos días 58 años de edad, y los últimos ocho se los ha dedicado al boxeo, el deporte que le cambió la vida, a tal grado, que ahora presume un Récord Guinness, por ser la peleadora más longeva en sostener un combate profesional.



Lo hizo ya hace un tiempo, el 19 de octubre del 2019 en el municipio de Villa del Carbón en el Estado de México, una batalla que perdió, pero que la hizo sentir una ganadora de la vida.

"Empecé en el boxeo a los 50 años y a los 53 decidí romper el récord", recuerda Trejo, quien a pulso se ganó el mote de 'Leyenda'.

"Estar arriba del ring para mi es vida, es libertad. Tuve un accidente que me provocó quemaduras en 80 por ciento del cuerpo, por el que me dijeron que no iba a poder tener actividad deportiva, pero lo hice y quiero seguir".

En su juventud, Trejo practicó lucha grecorromana, pero fue un reto demostrar que podía boxear, sobre todo, a los que le decían que se fuera a casa, a cuidar a sus nietos.

"Esto (el Récord Guinness) para mí es un campeonato. Son años de lucha, de rechazo. Como adultos mayores tenemos derecho a soñar", advierte.

Pelear en un duelo oficial ya no le está permitido, pero su deseo es seguir arriba del ring. Su exhibición más reciente la hizo en el Reclusorio Femenil, "y estoy abierta a poder seguir en el boxeo".

Deseo que muy pronto encuentre eco, ya que la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México le ofreció la oportunidad de dar una exhibición, lo más pronto posible.

