Boxeadora mexicana Victoria Polo muere a los 37 años

Después de enfrentar una difícil batalla contra el cáncer en los últimos meses, la boxeadora Victoria Polo murió a los 37 años de edad en la Ciudad de México. El Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente Mauricio Sulaimán, confirmó hace unas horas el deceso de quien llegó a ser retadora a un título mundial.

"Victoria demostró desde su debut en 2013 contra Montserrat Alarcón que fue una mujer de lucha, de empujé y valiente. Nuestra campeona tuvo una recientemente una dura batalla contra el cáncer que desafortunadamente perdió", compartió Sulaimán.



"Ya no está sufriendo. Peleó hasta el final como una campeona. La comunidad del boxeo se unió y luchó junto a ella. Ahora la despedimos con el corazón en la mano", agregó el directivo del CMB.



The WBC family mourns the death of Victoria Polo. Rest in Peace, Champ! https://t.co/L5jW45aM3o #WBC #Boxing #GreenBelt

