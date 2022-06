Boxeadora mexicana ruega por detener su pelea, "Quiero llegar con vida a mi casa"

Momentos de dramatismo se vivieron este fin de semana en el boxeo cuando la púgil mexicana Alma Ibarra enfrentó a Jessica McCaskill para ganar los títulos unificados de peso welter.



Desde el primer asalto la campeona se notó mejor plantada sobre el cuadrilátero y mostró cierto dominio contra la mexicana, castigando las zonas blandas provocando que Ibarra bajara la guardia y recibiera golpes en la cabeza.



Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles #McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022