Yendris Rodríguez, boxeador cubano, fue asesinado en un tiroteo después de una discusión ocurrida el pasado lunes 23 de diciembre en la ciudad de Miami.

El propietario de un gimnasio llamado Moro's Gym Boxing, lugar donde el ahora fallecido entrenaba, habló del incidente.

"Fue un tipejo, un degenerado, estaban discutiendo sobre una propiedad donde se mataban puercos, a veces Yendris trabajaba ahí".

Conocido como "El Veloz", Rodríguez acababa de tener uno de los combates más importantes de su carrera al empatar con el estadounidense Drew Dewelly.

"No me importa si dicen que mi carrera va lenta, a veces no puedo entrenar como se debe porque tengo que trabajar", dijo Yendris después del que se fue su último combate.