Óscar Valdez enfrenta a Shakur Stevenson; busca ser el mejor superpluma

Óscar Valdez tiene una cita con la historia esta noche en el Garden Arena del MGM Grand de Las Vegas, Nevada, cuando enfrente a Shakur Stevenson para definir al mejor en las 130 libras. El mexicano —quien tiene marca de 30 victorias, 23 por la vía del nocaut— posee el cetro del CMB y busca ser el campeón unificado de los superpluma frente a Stevenson, que tiene el fajín de la OMB.

El pugilista sonorense sabe que esta pelea será una de las pruebas más importantes de toda su carrera, pues en caso de salir con la victoria se colocará como uno de los mejores del mundo en la historia de esta división. “Siento que Shakur es el tipo de peleador que va a sacar lo mejor de mi boxeo. Quiero que mi nombre esté al lado de los grandes campeones mexicanos, y esta es la clase pelea que me puede poner ahí”, comentó el también olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012.



Valdez sabe que la pelea contra el denominado Nuevo Mayweather se da en un momento inmejorable, ya que ahora es cuando quiere darle a conocer al mundo que es el mejor en las 130 libras. “Ahora es el momento perfecto para tener esta pelea. Shakur Stevenson es dos veces campeón mundial. También soy dos veces campeón mundial. Es el momento perfecto. Demostremos quién es el mejor de 130 libras. Creo es el momento adecuado para hacerlo”.

Stevenson sabe que The King Valdez se preparó y es entrenado con Saúl Álvarez y Eddy Reynoso. Lanzó que de salir con el triunfo, también estaría derrotando al Canelo Team, pero Óscar Valdez le respondió categóricamente al estadounidense, “Fue genial entrenar al lado de Canelo Álvarez, pero no importa, porque los que vamos a estar dentro del ring somos Shakur y yo. No importa si Canelo me enseña cosas diferentes. Al final del día, se trata de quién tiene el corazón más grande en el ring este 30 de abril”, respondió.