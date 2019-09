Llaman mentiroso a Óscar de la Hoya

El boxeador Ryan García pidió a su promotor Óscar de la Hoya a dejar de hablar con la prensa y mejor hablar con él, luego de que el fin de semana no pudo pelear por no tener rival.

García es un prospecto de 21 años que suponía que pelearía contra Avery Sparrow el sábado pasado en Carson. La pelea fue desechada cuando Sparrow fue arrestado antes del pesaje. Sparrow tenía una orden de arresto derivada de una disputa doméstica.

“Mi promotor actuó de una manera muy poco profesional diciendo cosas que eran falsas sobre mí. ¡Soy un peleador y no tengo miedo de pelear con nadie! Mi equipo trató incansablemente de negociar una cantidad justa para salvar el espectáculo, pero mi promotor ha mostrado poco interés en mi carrera ”, publicó García.

De La Hoya dijo que habló con García el lunes y que los dos están en la misma página, lo cual en apariencia es falso porque el juvenil boxeador está noche escribió un par de tuits en respuesta a l declaración hecha por de la Hoya.

“Ya ni siquiera quiero hablar de estas cosas, pero Óscar llama de verdad y deja de ir a la prensa! No hemos hablado en absoluto. Quiero las mejores peleas, tengo 21 años, tengo el impulso de ser aún mejor y continuaré mejorando y luchando contra los mejores peleadores”, escribió García.

El estadounidense continuó: “Óscar, si no crees en mis talentos, puedes liberarme. Si no lo haces, entonces ven a hablar conmigo. Por favor, no más prensa y ataques públicos”. De la Hoya ha tenido desacuerdos en el pasado reciente con Saúl Álvarez.