La 'Cobrita' Luna, lista para defender su cetro ante las mejores

Libre de cualquier responsabilidad por una presunta manipulación de los guantes, con los que destronó a Mariana 'Barby' Juárez, la campeona gallo del Consejo Mundial de Boxeo ( CMB), Yulihan 'Cobrita' Luna, aguarda retadoras de gran nivel y descartó que vaya a elegir a la más "accesible", pues quiere sacarle brillo al cinturón.

“La verdad es que ahora para mi viene lo más difícil, mantenerme como campeona, demostrar por qué gané este campeonato, vienen preparaciones más fuertes. No me gusta elegir a mis rivales, si me dan el nombre, yo estoy dispuesta a pelear con la que sea, claro que estoy dispuesta a darle la revancha a Mariana (Juárez), firmamos la revancha obligatoria y si así tiene que ser, lo haremos”, compartió la púgil originaria de Gómez Palacio, Durango.

La púgil lagunera, quien cuenta con veinte victorias en su carrera, confía que el 2021 sea el año de su consolidación y tenga mucha actividad. "Porque esperábamos mucho tiempo para poder pelear, queremos hacer defensas con éxito, ser un ejemplo para muchas chavas que apenas empiezan en esto. Por ahí hay varias que quieren mi título, peleo con la que sea, no sé si se tenga que hacer la eliminatoria, o cómo, sabemos que hay muchas como Jackie Nava y Mariana Juárez, está Zulina Muñoz, muchas que quieren mi cinturón".

La 'Cobrita' no puede ocultar su felicidad, tanta, que duerme con el cinturón a su lado. "Es un sueño que tenía desde niña, en muchos sentidos me cambió la vida, en cuestiones de entrenamientos tenemos mucho más ánimo, ya regresamos al gimnasio desde la semana pasada, este cinturón me da más fuerza”.