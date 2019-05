El boxeador que entrena con la armada que mató a Osama Bin Laden

Anthony Joshua los rivales le pueden temer por su marca invicta en 22 peleas en las que ha conseguido el nocaut en 21.

Pero si eso no es suficiente, el británico añadió más elementos que sin duda pondrán a pensar al mexicano Andy Ruiz si tomó una buena decisión al aceptar el pleito con el campeón.

En la preparación de su combate del próximo sábado, Joshua incorporó a elementos de Navy Seal, la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, para aprender a responder en situaciones de presión.

“Los Navy Seals se colocan en situaciones en las que están bajo mucha presión para ver cómo reaccionan. Como equipo, tuvimos una de esas semanas en las que salimos todos juntos, un tipo de Navy Seal nos mostró fotos del ejército de personas que recibieron disparos y cómo lidian con esas situaciones, cómo controlan esa [situación de presión]”, declaró Joshua.

Es al grupo de Navy Seal a que se le atribuye la muerte del terrorista Osama Bin Laden.

Famoso por noquear a Wladimir Klitschko, el inglés es favorito por amplio margen contra Ruiz, pero quiere reducir aún más las posibilidades del mexicano.

“Digamos que tengo un plan para vencer a Ruiz el sábado . Él sale y me recorta con un golpe grande, ¿cómo trato con esa situación? Lo bueno es que he llegado a una situación en la que tengo mucha información de lo que he hecho a lo largo de los años. Hay mucho de qué hablar. No tenía esto al comienzo de mi carrera porque no había mucho de qué hablar. He pasado por mucho y el chico de Navy Seal vino y trajo todo lo que necesitábamos. Lo principal fue la comunicación, simplificando toda nuestra jerga y dándonos un objetivo, que es la noche del sábado".

Joshua y Ruiz combatirán en el Madison Square Garden.