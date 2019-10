'Canelo' debe ganar entre el round 8 y el 10: Abel Sánchez

Cancún. - Pará Abel Sánchez, exentrenador de Gennady Golovkin, la rivalidad que tuvo con el equipo de Saúl Álvarez ha quedado atrás. Tanto es así que ahora alaba la progresión de 'Canelo' y reconoce que no será un problema que suba dos divisiones para pelear contra Sergey Kovalev el próximo 2 de noviembre en Las Vegas.

"Canelo ha tenido una gran progresión en los últimos cinco años", sostuvo el entrenador mexicano en la convención del Consejo Mundial de Boxeo. "Ha sido un peleador sólido y creo que debe de ganar (por nocaut) entre el octavo y el décimo round".

Apenas el 24 de abril, Golovkin, quien había mantenido una férrea rivalidad con Álvarez, rompió su relación con Sánchez. El entrenador, pocos días después, lo calificó como "ingrato y codicioso", luego de que lo entrenará por nueve años y que lo llevara a ganar las bolsas más jugosas de su carrera.



Seis meses después, Sánchez no se arrepiente de haberlo llamado así e incluso reconoce que no ha hablado después con el kazajo y que tampoco vio la pelea en la que salió victorioso por decisión unánime ante Sergiy Derevyanchenko.

"Cuando digo algo, no es que no lo haya pensado antes. Sostengo lo que dije y la realidad es que los entrenadores somos los únicos que estamos desprotegidos contractualmente, porque solo tenemos un acuerdo verbal de relación. Sólo te dicen adiós y ya está. No hay compensación para nosotros cuando hemos dedicado años a nuestros peleadores", añade.

Sánchez fue reconocido por su trayectoria como entrenador por el CMB y sostiene que, pese a la situación de Golovkin, se encuentra bien y que planea seguir entrenando peleadores durante más años.