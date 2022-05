Canelo Álvarez y Dmitry Bivol superan la báscula y están listos para la pelea

Saúl Álvarez (57-1-2, 39 KO's) y Dmitry Bivol (19-0, 11 KO's) cumplieron con el requisito de la báscula previo a su pelea de este sábado en la Arena T-Mobile, en la que el ruso pondrá en juego el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Como ha sido durante toda la semana, el "Canelo" mostró gran respeto a su adversario, pero vaticinó que se llevará la victoria.

"Adoro estos retos, daré lo mejor de mí en el ring y voy a ganar", sentenció el tapatío, ante la algarabía de los poco más de dos mil aficionados que presenciaron la ceremonia de pesaje, que se efectuó en una plaza ubicada a un costado de la Arena T-Mobile.



"Me siento orgulloso de representar a mi país y muy emocionado por el apoyo de la gente. ¡Viva México, cabrones!", agregó el "Canelo".

