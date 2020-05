Luego de que el Campeón Fecarbox peso Pluma del WBC, Bryan ‘Latino’ Acosta denunciara en un video que ladrones lo amarraron, golpearon, se llevaron todos sus muebles y pertenencias junto con su cinturón ganado el 7 de marzo pasado, la Fiscalía de Sonora informó que logró recuperarlo junto a los guantes de campeón.

Esta presea la obtuvo en una pelea coestelar contra Jesús “Jibarito” Ortega en Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, en el evento “Duelo de Leyendas” donde hicieron una pelea de exhibición Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce.



La madrugada de este viernes 22 de mayo sufrió un asalto con violencia; fue severamente golpeado con un tipo martillo, ademas sufrió una herida de picahielo en su estómago y despojado de todas sus pertenencias como el aire acondicionado, muebles, televisión y toda su ropa, además del cinturón del World Boxing Council (WBC).

Acosta narró la violencia de que fue objeto por tres sujetos que allanaron su morada mientras dormía.

Alrededor de las 12.30 o 1.00 horas, “escuché un ruido, abro los ojos y de repente veo tres hombres los cuales me amenazan, me dicen cosas a lo que yo les contesto que yo no soy, no sé qué es lo que estaba pasando y no tengo la menor idea y los hombres pasan amarrarme a golpearme y a tirarme al piso y llevarse todas las cosas de mi casa prácticamente me dejaron sin nada, se llevaron todo”.

Lo único que hizo fue pedirle a Dios por la vida que le dió -dijo- y aunque las cosas materiales salen sobrando, exigió justicia y ese cinturón que tanto esfuerzo le costó ganárselo.

Mostró varios daños en su cuerpo al tiempo que expresó: “me picaron con un pica hielo, me picaron varias veces, me partieron la cabeza”; también le golpearon la nariz y le patearon en cuerpo.

Como mensaje alertó a sus compañeros deportistas y a la población que estén listos, “no sabe lo que puede pasar al otro día”.

Lee también: La LNBP pierde equipos por el Covid-19