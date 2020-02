Después de la contundente derrota de Deontay Wilder frente al nuevo campeón, Tyson Fury, el boxeador norteamericano aún busca las razones de su exhibición en el ring que lo llevaron a perder el cetro de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, aunque estas no sean tan convincentes.

Y es que Wilder ha culpado a su costoso disfraz de su bajo rendimiento el sábado pasado:

“Realmente no me lastimó (Tyson Fury). El único hecho aquí es que mi disfraz era muy pesado, no tenía piernas por culpa del disfraz que usé para llegar al ring, pesaba unas 40 libras (casi 20 kilos), y eso me disminuyó.

Lee también: Vanessa Bryant habla por primera vez desde la muerte de Kobe

El excampeón ya había hecho costumbre entrar al ring con atuendos llamativos, en el reciente combate, su indumentaria con el que “honraría el mes de la historia negra” tiene un valor de 40 mil dólares, costo que, para el propio Wilder, era una inversión a largo plazo, pues “valdrán millones cuando se retire”.

Ademá de culpar a su ropa de entrada, Deontay reveló que estaba molesto con su entrenador asistente Mark Breland, por haber tirado la toalla en el séptimo round, deteniendo la pelea definitivamente

"Puedo entender que se preocupara por mi bienestar, pero es mi vida, mi carrera y se hace lo que diga como el hombre que sube al ring y claramente había dicho que nunca pararan una pelea".

Aunque en el futuro inmediato de Deontay Wilder se encuentra un tercer combate contra Tyson Fury por una claúsula en el contrato de la reciente pelea, el ámbito boxístico prefiere, por ahora, el duelo de británicos entre Fury contra Anthony Joshua.