Julio César Martínez, el boxeador que se hizo famoso luego de que fuera descalificado por lanzar un golpe tardío al británico Charlie Edwards, cuando éste ya estaba en la lona, durante la pelea por el cetro mosca del CMB, podría integrar la cartelera del 2 de noviembre, en la que Saúl Álvarez chocará con Sergey Kovalev en Las Vegas.

Martínez podría aparecer como respaldo de la pelea del ‘Canelo’, aunque no es seguro que enfrente a Edwards, debido a que el británico no estaría listo por los golpes que le propinó el mexicano, quien habría ganado de no haberse desconcentrado.