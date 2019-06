Andy Ruiz va por un triunfo histórico ante Anthony Joshua

[email protected]

Cada que se mira en un espejo, Andrés Ponce Ruiz (32-1, 21 KO’s) confirma que su físico no es el de un boxeador promedio, pero tampoco el deseo que emana de sus ojos.

Esta noche, sobre el ring del mítico Madison Square Garden de Nueva York, Andy Ruiz buscará ser el primer monarca de peso completo —con ascendencia mexicana— en la historia. Enfrente tendrá al británico Anthony Joshua (22-0, 21 KO’s), quien nunca ha peleado en Estados Unidos, pero expone los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional (FIB) y Asociación Mundial (AMB).

“Por eso me deben apoyar más [porque sería una victoria histórica]. Ya sé que me veo gordito, pero me deben apoyar, porque no hay otro mexicano destacado en peso completo”, admite Ruiz, en charla con EL UNIVERSAL Deportes. “Voy a pelear por el campeonato y he hecho muchas cosas, sólo tengo una pelea perdida. Ya tengo rato en esto y, si Dios quiere, lo voy a lograr”.

Por más que la misión luzca casi imposible. Andy recibió esta oportunidad después de que el estadounidense Jarrell Miller diera positivo en un control antidopaje y fuera suspendido.

“Es algo bien grande, que estaba soñando desde hace mucho, cuando perdí con [Joseph] Parker [por el título de la OMB, en 2016]”, revela el nacido en California, pero con raíces mexicanas. “Ya tengo otra oportunidad para ganar, hacer historia y ser el primer mexicano campeón del mundo en peso completo, y eso es lo que voy a lograr”.

Joshua es claramente favorito, pero su círculo cercano comparte que no está confiado.

“[Ruiz] es un boxeador muy talentoso. Parece que no luce tan fuerte, sobre todo comparado con Joshua, pero en México no suele haber boxeadores de peso completo y —si vence a Anthony— será el primero de ese país que logra ese título y sería un héroe nacional”, considera Eddie Hearn, promotor del británico. “Sería muy importante para los mexicanos”.

