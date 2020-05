Yankees: Giancarlo Stanton celebró el 5 de mayo cantando "El Rey"

Con un contrato de 325 millones de dólares, Giancarlo Stanton es el jugador de los Yankees que más dinero gana por lo que muchos podrían apodarlo El Rey.

Para conmemorar el 5 de mayo, una fecha que en Estados Unidos se identifica como el día de México, el pelotero estadounidense decidió subir un video donde canta El Rey interpretada por Vicente Fernández.

El jardinero de la novena neoyorquina compartió el video en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Cinco de Mayo Cardio karaoke con Giancarlito. No te preocupes por mis dientes y cejas, buscando un aspecto más natural últimamente. Espero que todos hayan tenido muchos tacos para mi”, escribió Giancarlo.

Stanton es nativo del área de Los Ángeles por lo que desde niño tuvo una conexión con la cultura mexicana.

El nuevo pitcher de los Yankees, Gerrit Cole también conmemoró el 5 de mayo publicando una foto de los tacos que se hizo.

