VIDEO: Niño consuela a pitcher que lo golpeó en la cabeza

Este día en Pequeñas Ligas, se dio una muestra del verdadero significado del deporte. Lo que en otra etapa de la vida pudo terminar en una batalla campal, aquí finalizó con un gran gesto de deportividad.

En el juego de este martes por el campeonato de la región suroeste, hubo una situación conmovedora entre dos rivales; sin embargo, primero se vivieron momentos de tensión en la parte baja de la primera entrada.



Kaiden Shelton, pitcher de Texas East, golpeó con la bola en la cabeza a Isaiah Jarvis y ante lo fuerte de las imágenes, el pequeño lanzador quedó en shock y llorando por su error, esperando que el bateador de Oklahoma se levantara lo antes posible.

Jarvis, quien quedó tendido en el terreno momentáneamente, se paró y arrancó su rumbo a la inicial, pero antes de llegar a la almohadilla, fue hacia el montículo, en donde abrazó a Shelton.

“Hey, lo estás haciendo bien”, se puede escuchar que le dijo Isaiah a Shelton. Esta situación se ganó los aplausos y reconocimiento hasta en redes sociales.

Lee también: Hugo Sánchez revienta a Pumas por derrota ante Barcelona: Fue una linda vergüenza

"Hey, you're doing just great"

Oklahoma little leaguer gets hit in the head and then comforts the pitcher who is shaken up afterward pic.twitter.com/hYYLiy511K

— Jomboy (@Jomboy_) August 9, 2022