Pitcher de la oficina de beisbol creada por AMLO firma con los Phillies

El lanzador veracruzano Jared Loyo, a sus escasos 16 años de edad, fue firmado para integrarse a la organización de los Phillies de Filadelfia, durante su participación en la Serie Internacional de Prospectos que efectuó Probeis, la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol el pasado mes de noviembre en Tijuana.



El pitcher originario de Cotaxtla, Veracruz, deberá reportarse a las pruebas que la organización estadounidense tiene en Santo Domingo, República Dominicana. Dependerá de su desarrollo y desenvolvimiento en el campo para alcanzar su sueño de debutar en la gran carpa.



“Ya había tomado una decisión (…) porque no avanzaba, no tiraba duro, me lesionaba, estuve cuatro meses sin tirar; en la parte económica no teníamos dinero, me costaba porque mis papás hacían el sacrificio para poder pagar el entrenamiento”, destacó Jared Loyo en entrevista



Dijo que la firma representa una gran motivación para no detener su sueño de jugar en la Gran Carpa.



“Fue mi mamá la que más motivó. Me decía que cómo quisiera que estuviera firmado con una academia y ella fue mi inspiración para trabajar duro, no importaba si me quedaba lejos a donde tenía que ir a entrenar, me iba a la escuela, hacía mis tareas y de ahí a entrenar y le echaba muchas ganas”, resaltó el pitcher veracruzano.



Destacó que apenas firmó y se comunicó con su mamá para darle la noticia, quien recibió la llamada con llantos de alegría. “La verdad nunca pensé que me fueran a decir que iba a firmar con la organización de Phillies”.



“Jared, nunca se deja rendir, sabemos que vienen momentos muy difíciles: como el estar más lejos de su familia, estar ausentes de muchos momentos, pero que si no se rindió este año y medio en la academia que no se rinda ¡jamás! Lo quiero ver en las grandes ligas”, dijo su madre.



El proceso para su incorporación a los Phillies, fue gracias al scouteo que llevó a cabo el mexicano José Carlos Gastelum, representante en México de dicha novena.



"Tenemos la confianza puesta en ellos, depende de ellos, de la intención, la aptitud y el trabajo y los padres de familia que los apoyen, en el camino se quedan muchos jóvenes con indecisiones y falta de trabajo y por eso ahí se quedan, pero las habilidades ahí están", destacó Gastelum.