'Pancho Ponches' confía en ganarse el respeto como estratega en la LMB

A unos días de su estreno como manager de los Piratas de Campeche, Francisco Campos, conocido como 'Pancho Ponches' por sus hazañas en lo montículos mexicanos, sabe que atrás quedó la gloria y el respeto ganado como lanzador en el beisbol.

Será como empezar de nuevo y para ganar juegos ya no podrá tirar strikes, ahora debe mandar jugadas para sumar victorias. Advierte que ya asimiló el cambio. "No me costó mucho trabajo, donde hay respeto te adaptas a las cosas. Tengo un buen grupo de jugadores que me hará el trabajo más fácil, es una situación distinta. Aparte del respeto, hay una gran amistad y siento que esta armonía va a ser un éxito para el equipo".

Su estreno en el dugout se retrasó un año debido a la pandemia, a la cual, profesionalmente, le sacó provecho. "Tuve la oportunidad de tener un año de mucho estudio, nos permitió aprender más del reglamento, de muchas situaciones que se nos puede presentar en un terreno de juego. Es un reto muy difícil, no hay mucho margen porque el calendario es corto (66 juegos), es lo que tenemos que hacerle ver a los muchachos, hay poco tiempo para hacer ajustes pero tengo fe en lograr un buen desempeño".

Y cuando las dudas lo abruman, recuerda a los managers que lo marcaron en su carrera. "He tenido grandes, como el 'Paquín' Estrada, Tim Jhonson y ahora gente como Benjamín Gil; sin dejar atrás a Homar Rojas, Daniel Fernández y Lorenzo Bundy. Lo que hice fue acercarme a ellos, ver su sistema de trabajo y sacar lo mejor para poder iniciar esta etapa".

Aunque el tiempo apremia y los resultados mandan, no hay tiempo para quedarse en el pasado. "Así es, estamos en proceso de adaptación, muchos jugadores no tuvieron actividad en mucho tiempo, y lo que me han enseñado los juegos de pretemporada, me ayuda a ir valorando el nivel en que están física y mentalmente. Deben esperar que demos un gran espectáculo, sudar la camiseta con dignidad para sacar todo el provecho a los juegos".

Campos no quiere dejar nada a la suerte en su primera campaña como timonel, y entre sus primeras decisiones será contar con una rotación de seis abridores. "Es un sistema que he visto que ha funcionado bien, lo he vivido y lo hago por experiencia propia. Voy a utilizar de todo, estoy abierto de usar la sabermetría (análisis del deporte mediante estadísticas) y el beisbol clásico, no me voy a cerrar a ninguna opción".

De inicio, sus peloteros lo respaldan y aguardan con impaciencia el debut, es el caso de Jasson Atondo, una de las figuras de la novena. "Todos conocen la gran carrera que tuvo Pancho, lo tuve como compañero y estoy emocionado de jugar para él y dar lo mejor, estamos formando una gran familia y se van a dar los resultados para tener un equipo ganador a la afición. Me siento muy bien. La meta es llegar a playoffs con Campeche, siempre con una mentalidad ganadora".

