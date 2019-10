Houston.— Durante la Serie Mundial los aficionados de Washington que acudieron a los tres encuentros se marcharon a casa con tristeza.

Hoy regresan al mismo estadio para festejar una promesa nunca antes vista. Los Nationals consiguieron su primer título de Grandes Ligas como nadie lo había hecho: ganaron los cuatro juegos de visitante para llevar el trofeo a casa.

El equipo del destino, como se le conoce a los Nationals, hoy se recuperó de un déficit de dos carreras para poner a celebrar a la capital de Estados Unidos y ganar el séptimo juego 6-2.



