Ty France conectó un jonrón de tres carreras sobre el pitcher mexicano José Urquidy , el abridor novato Matt Brash lanzó un extraño juego sin hits hasta la sexta entrada y los Mariners derrotaron a los Astros de Houston (7-2) para lograr una importante victoria.

No fue una buena salida para el mazatleco, quien cargó con el revés (1-1). Trabajó durante cuatro entradas, en la que le hicieron seis carreras —todas limpias—, permitió seis hits (incluido el cuadrangular de France), recetó dos ponches y otorgó una base por bolas.



Los Mariners ganaron su tercer juego en cuatro días, con la ayuda de cuatro dobles matanzas en las primeras cuatro entradas, y construyeron una ventaja de 6-0 detrás de Brash (1-1), quien obtuvo la primera victoria de su carrera.

El derecho de 23 años de edad caminó a los bateadores para abrir cada una de las primeras tres entradas, y dio una base por golpe en otra. Pero los Mariners lo respaldaron con una sólida defensa, que incluyó una doble matanza de ponche y out en el primer inning.

“Es uno de los mejores sentimientos que existen, porque obtienes un out libre, especialmente en esas situaciones con bases por bolas de apertura”, dijo, emocionado, Brash. Cuando se le preguntó si esa era la mayor cantidad de jugadas dobles que había iniciado en un juego, el shortstop J. P. Crawford dijo: “Ni siquiera puedo decírtelo, No sé. Pero siento que hoy [ayer] fue mucho”. Esa alegría contrastó con la tristeza irradiada por Urquidy, quien no estuvo bien.