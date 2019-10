Los Astros llegan a la Serie Mundial en medio de escándalo sexista

Sólo unas horas antes del arranque del Juego 1 de la Serie Mundial, los Astros de Houston, uno de los equipos protagonistas, están en el ojo del huracán, gracias a unos desafortunados comentarios que un miembro de la organización hizo durante los festejos posteriores al sexto duelo contra los Yankees de Nueva York, que definió la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

De acuerdo con el testimonio de varios presentes, Brandon Taubman, asistente del gerente general de Houston, se vio rebasado por la euforia y revivió el escándalo que envolvió al lanzador mexicano Roberto Osuna en 2018, cuando fue acusado de agredir a su pareja mientras jugaba para los Blue Jaysde de Toronto.

Según el señalamiento, había tres reporteras en las instalaciones. Una de ellas, portaba un brazalete morado -que representa la lucha contra la violencia doméstica-, detalle que Taubman notó y de inmediato, sin importar que ellas no habían entablado conversación alguna con él, comenzó a gritar: "¡Gracias a Dios que tenemos a Osuna! ¡Estoy muy pin... feliz de que tengamos a Osuna!".

La novena texana no tardó en manifestarse y emitió un comunicado en el que cuestionaban el ángulo de la historia publicada por Sports Illustrated. Los Astros no negaron las palabras de Taubman, pero aseguraron que no se trataba más que de la emoción relacionada con la actuación de Osuna, no de una ofensa.

Testigos desacreditaron la justificación, y la opinión pública se ha volcado contra el equipo por "defender lo indefendible" e intentar esconder una acción que, para la MLB, no puede quedar en el aire. La versión que sugiere que la intención de Taubman fue felicitar al serpentinero tricolor carece de credibilidad, porque los gritos se presentaron justamente el día que el sinaloense presentó su repertorio más limitado e incluso estuvo cerca de perder el encuentro y orillar a un Juego 7.

En la conferencia previa al inicio del Clásico de Otoño, el manager de los Astros, AJ Hinch, fue cuestionado al respecto, pero él no se sumó a la defensa de Taubman. "Estoy decepcionado por varias razones, es desafortunado. Todos debemos ser mejores en la industria", reconoció, aunque dijo no estar bien informado sobre el tema, debido a que ha enfocado su atención en los enfrentamientos que podrían coronar a su novena por segunda ocasión en tres años.