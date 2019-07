Llegó la victoria 200 para el legendario "Pancho Ponches"

Por fin llegó. El histórico lanzador de los Piratas de Campeche, Francisco Campos, se reafirmó como una leyenda del montículo, al apuntarse su victoria 200 en la Liga Mexicana de Beisbol.

"Pancho Ponches" arrancó la temporada con 198 juegos ganados. Tuvieron que transcurrir tres meses para que, en duelo entre la novena filibustera y los Algodoneros de Unión Laguna, alcanzara la mágica cifra.

Hace algunos días, el pelotero habló con EL UNIVERSAL Deportes, sobre lo que rodeaba el tramo final de su camino beisbolero, en medio de un año de homenajes, como el que recibió en el Juego de Estrellas 2019 y la primera bola que lanzó cuando Campeche visitó al México en el estadio Alfredo Harp Helú.

"Son emociones fuertes y difíciles, porque ahora sí me voy, pero ya lo medité y sé lo que quiero", señaló, con la firmeza que lo ha caracterizado a lo largo de sus 27 años de carrera.



Aunque la temporada ha sido larga y complicada para el equipo en el que milita, siempre confió en llegar al tan citado número: "Tengo fe en que esa victoria llegará y pondrá fin a mi trayectoria como jugador", decía.

Hoy, con esa victoria en su bolsillo, Francisco tiene claro que el retiro no será sinónimo de un adiós a los diamantes, pues continuará como parte del cuerpo técnico, cargo en el que ya alternaba previo a esta noche. "Es una etapa diferente, en la que buscaré aportar algo de lo que he aprendido en esta bonita carrera", prometió.

Al ser cuestionado sobre lo que le faltó a su ilustre paso por los campos de beisbol, el pitcher -que inició como catcher- es contundente: "No me faltó nada, pero me hubiera gustado jugar en Grandes Ligas". Dicho anhelo, a pesar de verse truncado por una temprana lesión (que a la postre lo catapultó como lanzador), no le quita el sueño, pues considera que tenía la calidad para ir a MLB. "Faltó alguien que me diera la oportunidad, porque yo me sentía competente; sin embargo hay cosas que compensan ese sentimiento", sentenció.

Con una mirada sobria que transmite tranquilidad, Francisco Campos habla de sus nuevas ilusiones: "Ojalá mañana la pelota me dé la oportunidad de ser nombrado al Salón de la Fama y así ser recordado por diferentes generaciones".

En tono nostálgico, volvió al pasado para rememorar sus momentos más emblemáticos en el juego. "Me quedo con el campeonato de 2004. Fue la cereza en el pastel para un gran año, en el que gané la triple corona y fui pitcher del año. Lo guardo en el corazón y me emociono cada vez que me lo recuerdan", confesó.

"Felicidades. Lo lograste. Tu sueño se cumplió", es lo que el gran "Pancho Ponches" le diría a su "yo" más joven. Hoy, el Rey de los Deportes llora, porque Francisco Campos se ha bajado de la lomita, y esta vez lo ha hecho para siempre.