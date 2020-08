Dos mexicanos debutaron este martes en Grandes Ligas. El primero fue Luis González, jardinero de los White Sox de Chicago, y el segundo Jesús Cruz, relevista de los Cardianls de San Luis.

González, sonorense de 24 años de edad, ingresó tarde en el juego y fue bienvenido con un pelotazo en la mano, que lo llevó a su primera base en la MLB; posteriormente, anotaría también su primera carrera como ligamayorista.

Los White Sox triunfaron 10-4 sobre los Tigers.

Welcome to the Show, Luis! pic.twitter.com/S99P8o35LR

— Chicago White Sox (@whitesox) August 19, 2020