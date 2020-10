Los Dodgers de Los Angeles consiguieron su séptimo campeonato de Grandes Ligas tras vencer a los Rays de Tampa Bay en la Serie Mundial 2020.

Pero no todo fue alegría y felicidad en la ciudad donde los festejos por parte de los aficionados de los Dodgers se salieron de control.

Desde accidentes, hasta violencia y robos se pudieron ver en los festejos en los diferentes puntos de Los Angeles donde se concentraban los aficionados.

Rápidamente se hicieron virales algunos videos, en uno se observa a una fanática de los Dodgers arriba de una camioneta la cual al avanzar derriba a la mujer que cae de cabeza y queda inconsciente en el asfalto.

En otro video se puede ver como hay saqueos a tiendas en el centro de Los Angeles o incluso hay un atropellado dentro de los festejos.

No cabe duda que además de los festejos irresponsables al salir durante una pandemia, el exceso de celebrar un título de Serie Mundial pasó los límites.

LOOK: Crowds rushed a semi-truck in downtown Los Angeles as the city celebrated the @Dodgers first World Series win since 1988.

Fans were seen throwing out boxes and snacks from inside the truck before the driver sped away pic.twitter.com/Gm0yrfiEhP

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 28, 2020