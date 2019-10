Astros empata la Serie Mundial con gran actuación del mexicano Urquidy

El mazatleco José Urquidy se convirtió en el tercer lanzador mexicano no solamente en abrir un juego de Serie Mundial, sino en conseguir la victoria, formando el selecto club con Fernando Valenzuela y Aurelio López, el llamado “Buitre de Tecamachalco”.

Firmado por Sultanes de Monterrey por Leo Figueroa y ofrecido primero a los Yankees, a los que no interesó, Urquidy terminó con los Astros. Por delante de él en las listas de prospectos figuraban con más proyección para llegar algún día a la rotación de Houston, nombres como los de Forrest Whitley, Josh James, Corbin Martin o el dominicano Framber Valdez.

Así pues, no era alguien a quien usted viera a principios de la campaña abriendo un juego de la Serie Mundial y menos aun obteniendo la victoria. El de Mazatlán no solamente fue bendecido por dios, sino que es de esos casos en que una cirugía de Tommy John no solamente te devuelve la salud, sino que te regala algunas millas más en la recta, como le sucedió al veracruzano Ricardo Rincón y eso coadyuvó a su meteórico ascenso por el sistema de sucursales de Houston.

Con pelota de dos imparables en cinco episodios, cortesía de Anthony Rendón y el brasileño Yan Gomes, el barbado lanzador del puerto de Mazatlán fue también ayudado por un par de buenas jugadas a la defensiva, destacando la realizada por Alex Bregman en la primera entrada para sacar el último out sobre una línea majadera del dominicano Juan Soto.

Usando mucho más su slider y su curva en detrimento del tremendo cambio de velocidad que posee, previniendo con acierto que los Nacionales iban a salir a esperar y sentarse en ese pitcheo y usando su recta en la parte alta de la zona, Urquidy pudo ponchar a cuatro sin otorgar una sola base por bola.

You know what they say: a series doesn't start until a team wins at home. #WorldSeries pic.twitter.com/1AbmBmqit7

— MLB (@MLB) October 27, 2019