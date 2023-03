El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, rechazó que el equipo parta como favorito para el choque que sostendrá ante el Real Madrid dentro de la jornada 26 de LaLiga.

El estratega señaló que, en este tipo de encuentros, no importa la posición en la tabla general y por ello, le pidió a sus jugadores no caer en excesos de confianza.

Barcelona se ubica en el primer sitio de la clasificación. Esto, con 65 puntos mientras que, en el segundo puesto, se localizan los blancos con 56 unidades.

"Visualizamos un partido en el que intentaremos tener más dominio que en el último clásico de Copa. Intentaremos ser mucho más protagonistas con el balón", comentó Xavi en conferencia de prensa previa al compromiso.

"El Real Madrid es fuerte, sabemos que será un partido complicado y necesita puntos para acercarse a nosotros, por eso creo que no será nada fácil".

Hernández aceptó que, con una victoria, darían un paso sumamente importante en busca de obterner el título del balompié español.

"En caso de ganar, sería un golpe en la mesa. Aunque no sería un golpe definitivo, estoy centrado en el futbol y en ganar la Liga, el gran objetivo de esta temporada. Mañana es un clásico trascendente, no definitivo", insistió.

Sobre la polémica que envuelve al Barcelona por el supuesto pago de 7.3 millones de euros al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, Xavi rechazó que los campeonatos conseguidos en ese lapso, por el equipo, hayan sido gracias a la ayuda de los silbantes.

"Tengo ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. No me molesta. Que la gente opine lo que quiera, yo sé que gané de forma lícita. Si algún día veo que gano gracias a los árbitros, me iré a casa. Nunca tuve esta sensación", sentenció.