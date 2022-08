Atlas y Querétaro se vuelven a enfrentar, cinco meses después

El 5 de marzo, el futbol mexicano cambió. La barra, el grupo de animación del Querétaro, agredió al del Atlas. Escenas grotescas contra ancianos, mujeres, niños. Se llegó a pensar hasta que había muertos.

Cinco meses después, el juego se repite: Los Rojinegros reciben en el estadio Jalisco a los Gallos Blancos, un partido de alto riesgo, y es por eso que se considera de alerta máxima.

La Liga arremetió contra la directiva del Querétaro y la desapareció. Las barras de todos los clubes fueron señaladas, obligadas a credencializarse. La Corregidora se ha cerrado al público desde aquel entonces y no volverá a abrir hasta marzo de 2023.

Y ahora se espera que esto no vuelva a ocurrir en el Jalisco. “En Guadalajara, sí han tomado en serio estas cuestiones. Esperamos que no suceda nada”, menciona José Luis Aguilera, regidor de la ciudad de Querétaro.

Su optimismo contrasta con lo que opina sobre lo que ha sucedido en su ciudad: “Quieren que esto se olvide”.

Señala que “en Querétaro no ha sucedido nada. Dieron libertad a muchos de los que estuvieron en esa gresca, la Fiscalía no presentó pruebas y los dueños de la empresa de seguridad privada que estaba contratada para actuar en el estadio ese día, siguen impunes”.

El grupo de seguridad K9 era el que debía actuar aquella tarde, pero sus empleados evidenciaron falta de capacidad y algunos participaron en la gresca abriendo las puertas en plena trifulca.

“Sabemos que el señor Martín ‘N’ se ha puesto a abrir otras empresas de seguridad con prestanombres. Tenemos empleados que nos han dicho que siguen trabajando para este señor, como si no hubiera pasado nada”, denuncia.

En estos momentos, “no sabemos si hay órdenes de aprehensión, por qué dejaron en libertad a ciertos personajes, por qué no se les ha dado seguimiento a sus casos”.

Las autoridades “hacen sus operativos en La Corregidora, pero ¿a quién cuidan? Lo hacen para quedar bien con la Liga MX. Comparando con Guadalajara o Pachuca, estamos muy atrás”.

El regidor Aguilera señala que, lamentablemente, “parece que el futbol mexicano entendió lo que pasó en marzo pasado, en Querétaro no... No se ha tomado en serio lo que pasó, y espero que no se repita nada de esto en el juego [de hoy] en el estadio Jalisco”.

Más de mil policías vigilarán el Atlas vs Querétaro

El Comisario General de Policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, dijo que las autoridades de la ciudad están listas para impedir que en el Atlas-Querétaro se presenten hechos violentos: “Tenemos preparado un fuerte operativo de mil 300 elementos, que acabará hasta que se vaya la última persona del estadio Jalisco”.

Las porras de Gallos no podrán entrar al estadio, “pero invitamos a toda la gente de Atlas y de Querétaro que esté aquí, a que acuda en total paz”. La única porra presente será la Rojinegra.