Atacante de la Selección Mexicana cerca de regresar al equipo

Aunque es cierto que todo se dejará en manos de quien llegue como estratega a la Selección Mexicana Femenil, es un hecho que la contratación de Andrea Rodebaugh como directora general de los representativos de mujeres abre la puerta a Charlyn Corral, quien ha estado alejada del Tricolor desde hace casi tres años.

Pese a ser campeona de goleo en la Liga de España y mantener un buen nivel cuando regresó a México, para jugar en el Pachuca, la goleadora no había sido convocada —aparentemente—, porque en la estructura de Selecciones Nacionales no había gustado que la delantera hiciera público su descontento con la forma en la que ha sido manejado el representativo. Incluso, en sus cuentas de redes sociales había expuesto que no le parecía justo no ser considerada, historia que podría finalizar con el cambio en la cabeza de las Selecciones.