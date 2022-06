Arturo Brizio y Ramos Rizo protagonizan fuerte discusión: "Te fuiste acusado de vender partidos"

La salida de Arturo Brizio de la Comisión de Arbitraje ha dividido opiniones en torno al futbol mexicano.

Uno de los críticos constantes fue el exsilbante Felipe Ramos Rizo en ESPN. Ayer por la noche, tuvieron un encuentro de manera virtual, pero se criticaron fuertemente.

Como si “se tuvieran ganas”, Ramos Rizo y Arturo Brizio se dijeron de todo cuando el hoy comentarista preguntó al expresidente de la Comisión de Arbitraje.



"El arbitraje mexicano pasa por una crisis, no solo el último torneo, sino los dos últimos torneos donde tanto los torneos como las liguillas fueron de muy bajo nivel arbitral. No veo árbitros referentes, no veo un prototipo de árbitro mexicano", comentó Ramos Rizo.

"El arbitraje no depende de una sola persona, tenemos árbitros de muy buen nivel, ningún país del mundo tiene diez estrellas... El arbitraje mexicano saca la casta en cierto tipo de partidos”, defendió Brizio.

“Me llama la atención la forma que tú dices por ejemplo que no hay personalidad cuando a ti en un partido, y hay audios ahí, cuando un jugador te mentó la madre hasta que se cansó y no lo echaste porque no quisiste y ahí están los audios, Darío Franco, te recuerdo”, reiteró Arturo.



La mesa de ESPN se calentó cuando Arturo Brizio acusó que Felipe Ramos Rizo se fue del arbitraje mexicano por haber “amañado partidos”.

"Tú te fuiste acusado de vender partidos de futbol y ahí estás con una capacidad y una forma de criticar, pero bueno, así es esto y lo aceptamos de donde venga", atizó Brizio.

Ramos Rizo no se quedó callado y de inmediato refutó las palabras del exdirectivo.

"Yo no me fui acusado. Estás equivocado, yo no me voy por eso y para tener esa acusación debes tener pruebas y no las tienes, ni tú ni nadie, así que te pido por favor que tengas cuidado con lo que dices porque es mentira. Yo me retiro, mas no porque vendí un partido", acotó Felipe.

PUEDES VER: Yon De Luisa niega intromisión de Íñigo Riestra en el arbitraje

Arturo Brizio asegura que Felipe Ramos le pidió trabajo

La discusión seguía subiendo de tono y Arturo Brizio mencionó frente a todos que Felipe Ramos Rizo le pidió trabajo cuando era presidente de la Comisión de Arbitraje.

"Me pediste trabajo Felipe, ¿Me vas a negar que me pediste trabajo?”, declaró.

"Yo nunca te pedí trabajo, tú me ofreciste trabajo, no seas mentiroso", respondió el comentarista de ESPN.

"¿Cómo te voy a llevar a trabajar, si me ofendes a los árbitros y hablas de vergüenza, te metes en su vida privada, cómo te voy a llevar a trabajar?", concluyó Brizio.