Ángel Reyna amenaza con golpear a Martinoli por apodarlo “pleititos”

Ángel Reyna fue un jugador que vivió una gran etapa como jugador de América, Chivas e incluso llegó a la Selección Mexicana, su apodo en el gremio era “Pleititos” cortesía del narrador de TV Azteca Christian Martinoli.

Martinoli en sus narraciones implementó el apodo de “Pleititos Reyna” debido a los rumores que existían por el carácter del jugador, el ahora exjugador confesó que dicho sobrenombre no fue de su agrado y por ello advierte con “dar una cachetada” al narrador.

Reyna confesó a El Escorpión Dorado su postura ante el apodo de Martinoli.

“Me encabronó que me puso el apodo de mala leche. En algún partido le hice un paro a Tony López en América y a partir de ahí me lo puso, tenía razones, pero lo hizo por chingar, al día de hoy me siguen diciendo Pleititos, pero ya no me molesta”, expresó.

Dentro de la entrevista del youtuber al exjugador de América, Chivas y Monterrey aseguró que personalmente le pidió a Christian que dejara de usar ese apodo.

“Me topé a Martinoli un día en un aeropuerto en Estados Unidos y le dije ‘A mi sobrina le hacen pedo por el apodo que me pusiste, así es que te pido que ya dejes de decirme así o sí vamos a tener un pedo’, eso se lo dije cuando yo estaba en Selección, Luis García está de testigo”, expresó Reyna.

Justo después hizo la advertencia al narrador de Azteca Deportes.

“Martinoli me dijo que ya no lo haría, pero le valió madres y si me lo encuentro le voy a dar un cachetadón”, expresó Ángel Reyna entre risas.