En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, una usuaria en redes sociales lanzó una publicación en la que señala a un jugador del América como el responsable de un presunto acoso sexual.

Lee también Alexa Grasso: La historia de cómo se visualizó campeona de la UFC

En Tik Tok, Isabella Gutiérrez subió un video con la descripción: "Porque si a mi me toco soportar saber que me tocaras dormida, a ti te toca soportar ser visto por lo que eres! (sic)".

El futbolista al que señalan de acoso es el poblano Román Martínez, a quien apodan el ‘Mozumbito' y que está registrado con la Sub 20 de las Águilas.

Hasta el momento, no hay alguna postura ni del jugador ni del equipo de Coapa, pero el video en Tik Tok ha tomado fuerza en las últimas horas.