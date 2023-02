La noche del 11 de noviembre de 2022 ocurrió uno de los sucesos más icónicos en la aún corta historia de la Liga MX Femenil. La final de ida entre América y Tigres rompió récord de asistencia en el Estadio Azteca.

Fueron 52 mil 654 aficionados los que estuvieron en el Coloso de Santa Úrsula para ver el primer capítulo de la serie por el título entre Águilas y felinas (0-1). Una cifra nunca registrada en la Liga Femenil.

Aquel suceso marcó a varias jugadoras. “Ver a toda la afición que fue al Azteca, también allá en Monterrey, fue algo muy bonito. El futbol femenil sigue creciendo y queremos que disfruten de nuestro futbol, que sigan yendo a los estadios; como jugadora, eso me motiva mucho”, declaró Scarlett Camberos, capitana del América, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El ascenso de la Liga es innegable; sin embargo, lo brillante de la competencia no nubla a Camberos, quien reconoce situaciones aún por mejorar.

“No me gusta que cuando vamos a otras partes, algunos equipos no tienen estadio para jugar. Eso no te motiva tanto como llegar a un estadio grande; miras a gente ahí, se siente más real”, aseveró la atacante de las Águilas.



La futbolista, de 22 años de edad, prefirió no profundizar en su respuesta, pero tampoco ocultó su inconformidad; aseguró que “todavía hay mucha diferencia entre hombres y nosotras, en muchos aspectos”.

Pero no todo es malo para la mexicoestadounidense (San Diego, California); cree que la Liga Femenil ha crecido y tiene un techo aún muy alto.

“Sigue creciendo cada temporada, siguen viniendo más extranjeras, y eso aumenta el nivel. Creo que a los equipos ya no es tan fácil ganares, como por ejemplo FC Juárez, que lo está haciendo bien ahora. Sigue creciendo competitivamente, la afición es muy apasionada, más personas la están viendo, y eso me encanta”, concluyó.