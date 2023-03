Fernando Ortiz ha sido complaciente con la afición del América. Oscar Jiménez no va más al arco titular, este sábado ante los Tigres.

Luego de la goleada sufrida ante el Pachuca en el Estadio Azteca (0-3), la afición mostró su descontento hacia el arquero azulcrema y pidió el debut de Luis Ángel Malagón, quien estará en el arco de las Águilas mañana en el Volcán.



“Mañana va a iniciar Ángel y el ambiente está bien, cuando vienes de una derrota siempre está la incertidumbre, no tengo dudas, era una derrota que no esperábamos, un golpe duro por el marcador, pero el ambiente está bien. Los chicos vienen de una buena semana y vamos a enfrentar a un gran rival”, declaró Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Sin entrar en detalles, el 'Tano' explicó el por qué decidió realizar el cambio en la portería azulcrema, de cara al complicado calendario que se viene para las Águilas.

“El motivo es porque Ángel es uno más en la plantilla, tiene su posibilidad, como la que tienen todos, es el motivo, Oscar no lo ha hecho mal, pero Ángel tiene la posibilidad de ser titular como todos”, agregó.

Fernando Ortiz confirma la titularidad de Luis Malagón, mañana ante los Tigres pic.twitter.com/qM9aYQITg2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 10, 2023

Asimismo, mencionó que tanto Alejandro Zendejas, como Brian Rodríguez, ya están disponibles y realizarán el viaje a Nuevo León.

“Ale va a viajar, Brian también, los minutos que considere que pueden entrar, lo harán, no me gusta arriesgar a ningún jugador, en la 20 no van a jugar, es un riesgo que no es necesario, cuando estén y lo necesite, van a estar al 100", explicó el timonel argentino.

