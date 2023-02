"Cuentas claras, amistades largas" es un viejo refrán que muchos toman como frase de cabecera y uno de ellos es el futbolista del América, Miguel Layún; sobre todo después de sufrir una estafa y perder 1 millón de pesos.



Todos tenemos ese amigo que te platica una idea de negocios y te invita a invertir en ella. Pues el exlateral de la Selección Mexicana cayó en una de esas ideas por un restaurante, mismo que sería administrado desde una aplicación de celular y los inversionistas podían revisar sus finanzas y utilidades desde el teléfono.

“Para no hacer la historia muy larga, resulta que todo era una estafa” confesó Layún en el podcast de Moris Dieck.



“Había un teatro montado en todo esto. Las acciones estaban a nombre de otra persona, un desmadre. Él vendía que era de él (el negocio), pero no era de él. Ya no quise investigar más. Yo solo hablé y dije, ‘vamos a resolver este tema por la paz y listo’. No quiero temas, no quiero demandas, pero no vas a quedarte con el patrimonio de mi familia, ¿verdad wey?” agregó el futbolista mexicano.

Cabe mencionar que el actual lateral del América ha invertido en negocios como su propia marca de café y una empresa de e-sports, por lo que tiene una importante red de empresas fuera de las canchas.



“Afortunadamente resolvimos el tema, terminé perdiendo una parte del dinero. De lo que perdí habrán sido más de un millón de pesos, un millón y medio. Lo otro lo tengo que recuperar con base en las utilidades del negocio” concluyó. La recuperación se dará porque dicho negocio sigue en pie.

