Juan Carlos Medina vivió durante su trayectoria en las canchas mexicanas dos etapas en América, un equipo que desde pequeño representó para su familia una gran pasión.

El exjugador de las Águilas, compartió en redes sociales una promesa cumplida hecha a sus madre, cuando de niño le rompió una ventana con un balón de futbol.

“Me acuerdo una vez que le tumbé la ventana a mi mamá, estaba practicando tiros libres en mi casa, le tiraba de la casa de enfrente de mi vecino, porque la cochera de mi mamá era como un cuadrito como portería, le tumbé una ventana y mi mamá salió y me quería pegar".



Ante la reacción de enojo de su madre, el canterano de Atlas le hizo una promesa que tiempo más tarde cumpliría, pese a la incredulidad de su mamá en ese momento.

“Y yo le decía, no me pegues, el día que juegue en el América te la pago, y ella me decía que era imposible, con ese cuerpo, estás soñando cosas inalcanzables".

El 'Negrito', como era conocido el mediocampista, agregó que en el momento en el que llegó la oferta de América no la pudo dejar pasar, ya que son cosas que suceden una vez en la vida.

“Un día estoy comiendo, nos suena el teléfono, todavía no teníamos a mi hija la más grande, éramos mi esposa y yo, era el presidente del América, y yo no lo podía creer, que te hablen y te digan si quieres pertenecer a la institución, yo no lo dudé”.

SU PASO POR AMÉRICA

Juan Carlos Medina disputó un total de 105 partidos con la camiseta de las Águilas del América, anotó un total de 4 goles y se consagró campeón de la Liga MX en el Clausura 2013.