Alex de Miñaur tiene mayor motivación tras coronarse en el Abierto Mexicano de Tenis

Acapulco.— Alex de Miñaur se consagró como campeón del Abierto Mexicano de Tenis 2023, título que significa el mayor logro de su carrera (por la categoría del evento) y ese resultado lo motiva a crecer.

“Estoy jugando un nivel muy alto. Gané un título ATP 500; a ver si este año puedo seguir sacando lo mejor de mí mismo”, dijo el australiano, en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Tras Acapulco, el de Oceanía presume siete cetros y —de momento— es el tenista ubicado en el sitio 22 del ranking mundial. Su segundo objetivo es superar el lugar 15 que logró en 2021.

“Es un año importante. Aún no he llegado a mi mejor ranking, pero me ha ido bien este año”, expresó.

En lo que va de la temporada 2023, De Miñaur consideraba su victoria ante Rafael Nadal en la Laver Cup y llegar a las semifinales del Australian Open, como sus hechos más destacados, pero ahora el título en el AMT no tiene comparación.

“Es algo increíble, ha habido mucho trabajo y esfuerzo en la cancha para llegar a este momento, y es un placer tener este resultado en México”, dijo.

De Miñaur es el segundo australiano que conquista el Guaje de Plata y afirmó que recordará este torneo de una manera especial por la conexión que tuvo con el público, ya que pasó de ser el más odiado (por eliminar al mexicano Rodrigo Pacheco en la primera ronda) a convertirse en el favorito de la tribuna, que se le entregó en la gran final coreando su nombre.

“En ningún otro torneo tienes una grada entera hasta las 3 de la mañana ovacionándote y disfrutando del tenis. Es un placer haber estado delante de ellos”, concluyó el australiano.