Alejar a la Liga MX de la TV abierta, una arriesgada apuesta

Aquellas épocas en las que el aficionado sabía de memoria el día, horario y canal para ver a su equipo, parecen una anécdota que las nuevas generaciones están lejos de vivir.

De acuerdo con especialistas, el producto “Liga MX” se aleja de sus aficionados, en una apuesta que podría ser arriesgada a largo plazo. Pagar múltiples plataformas u otro servicio de telecomunicaciones no es una opción ideal para atraer o asegurar más fans.

En la Jornada 1 del Clausura 2023, solamente un encuentro fue transmitido por televisión abierta, y en la segunda fecha serán tres cotejos los que estén disponibles para todo el público. Ante esta situación, Francisco San José, catedrático de Mercadotecnia Deportiva en la escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac, considera que eso “no es hacer negocio bien.

“Eso es de una visión cortoplacista, no es hacer negocio bien. No segmentas, no es como la NFL. Cada uno quiere obtener la mayor venta de derechos y no es así”, dijo, para EL UNIVERSAL Deportes.

Asimismo, San José enfatiza sobre la situación que se vive en el país: “Es una apuesta arriesgada, que no genera afición, ni identidad. ¿Por qué debo pagar un producto que antes era gratuito y hoy en día cuesta, y además no es de calidad? El bolsillo de los consumidores no es ilimitado, hay mucha gente que no está llegando a la quincena con lo que gana, sin contar el alto nivel de desempleo”.

Carlos Calderón, historiador especializado en deportes, recordó algo similar en el boxeo. “La gente se va a hartar y optará por otros deportes que puedes ver por TV abierta; fue lo que ocurrió con el boxeo. Todos los sábados pasaban boxeo bueno, campeones, y cuando decidieron llevar las peleas a Pago por Evento, la gente se juntaba para pagar la pelea, y muchos ya no las veían”, dijo.