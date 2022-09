Alejandro Zendejas ya no es considerado por la Selección Mexicana

Más allá del alto nivel que muestra en cada partido con el América, el atacante Alejandro Zendejas no será convocado por la Selección Mexicana para los últimos encuentros amistosos antes de dar a conocer la lista de jugadores para la Copa del Mundo en Qatar, los cuales serán el 24 y 27 de septiembre, frente a Perú y Colombia, respectivamente.

Al cuerpo técnico del Tricolor no le agradó ni tantito que el elemento de las Águilas diera a entender que firmaría el documento en el que renuncia a la selección de Estados Unidos y al final no lo hiciera. Gerardo Martino no lo considera un jugador al que deba garantizarle estar en el Mundial, por lo que ya no lo tiene considerado.

