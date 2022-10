Tras  caída de la Guzmán, el show debió continuar para Ile

Con la caída de Alejandra Guzmán durante un concierto en Chicago quedó claro que no importa lo que pase, el show debe continuar. Así lo confirmó la cantante puertorriqueña Ile y ex integrante de Calle 13, quien se presentaba después de la mexicana en el mismo escenario y contó que los organizadores no les dijeron nada de lo sucedido ni se hizo ningún movimiento en el plan que ya estaba establecido para la presentación. “Sólo supe que sí fue fuerte y nos preocupamos, pero no sé nada más, espero que ella esté bien y que pronto se recupere”.

Lee también: Yuya comparte fotos del primer año de Mar y conmueve a sus seguidores



Hermano es el culpable de la conciencia política de Giménez Cacho

En su infancia Daniel Giménez Cacho tenía miedo, porque su hermano era activista y sabía que si era sorprendido haciendo pintas de protesta, seguramente lo desaparecerían como a otros tantos en la década de los años 60. Eso, cuenta, el actor, le fue formando el carácter y su conciencia política. Ahora es uno de los más fuertes críticos en el tema de la cultura federal, más después de haber desaparecido fondos para cine y presupuestos para el área en general.



Foto: Archivo, EL UNIVERSAL



Leticia Perdigón sonriente pero sin cubrebocas

Este fin de semana se le vio a Leticia Perdigón en una tienda departamental ubicada en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, todo bien, se mostró amable y sonriente con las personas que trabajaban en el establecimiento, sólo que en ocasiones se quitó el cubrebocas para dirigirse a los empleados del lugar ­-aun con la petición del uso de mascarilla en los locales-, lo que incomodó al personal del lugar, que no supo si corregirla o responder las dudas de la actriz.

Foto: Instagram

Lee también: Rammstein. ¿Dr. Simi logró o no llegar al escenario? Esto dicen las imágenes