Super Bowl y sus 100 torneos de gloria

La NFL conmemora la instauración de uno de los deportes más innovadores. La liga decidió celebrar en 2019 este aniversario en homenaje a los 10 equipos que se reunieron en 1920 en la ciudad de Canton, Ohio, para crear la American Professional Football Association (APFA), ahora conocida como la National Football League (NFL). En el verano de aquel año, un equipo llamado los Akron Pros fue el primer histórico campeón con una marca de ocho ganados y tres perdidos.

Hoy es considerada una de las ligas más poderosas del mundo. Se compone de 32 equipos, de los cuales uno cotiza en la Bolsa de Valores, Green Bay Packers. ¿Alguien imaginó el deporte en ese escaparate de valor seguro? La franquicia dio a conocer que en la temporada 2018-2019 la NFL repartió más de 8,780 millones de dólares (mdd) entre sus asociados. Cada escuadra recibió como beneficio 274.4 mdd.

Más allá de las finanzas, se trata de uno de los deportes que incorporó la tecnología a sus reglas de juego de mano de la retransmisión en vivo. De ahí que también se le conozca como “el deporte de la televisión”. En 1939 se hicieron las primeras pruebas, pero no fue hasta 1978 cuando se trató de reglamentar la repetición en video durante los juegos. No fue posible en ese entonces porque se requerían 12 cámaras para capturar las imágenes y la tecnología no abarcaba una cobertura tan amplia. Pero ya se sentaron las bases del deporte como espectáculo mediático.

Un precedente que otros deportes como el tenis y más recientemente el futbol ya lo instauran en sus campeonatos. “Mejorar la experiencia del día del partido en nuestros estadios, en todas las formas posibles, es una prioridad”, señaló el Comisionado Roger Goodell. Ahora que la relojería habla de experiencia, en el Levi´s Stadium de San Francisco basta con bajar una aplicación para ordenar sus alimentos sin levantarse de su asiento.

Otra sede destacada es el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys, ubicado en Arlington. En 2014 Hublot se convirtió en el cronometrador oficial del “equipo de América”, posteriormente cerró una alianza con los Patriots New England y tomó como su embajador a uno de los mariscales de campo más grandes de la historia de la NFL, Tom Brady, ahora amigo de IWC.

En septiembre, al iniciar las celebraciones de la temporada 100, el receptor de los Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., lució en el campo de juego un RM 11-03 de Richard Mille. Pero la liga dijo que si el jugador repetía esa conducta se haría acreedor de una “sustanciosa multa y suspensión”.

La alta relojería está dentro del gusto de los integrantes de la NFL, donde Rolex es la marca preferida por los jugadores mejor pagados, como Aaron Rodgers de Green Bay Packers o Russell Wilson de los Seattle Seahawks. Un deporte que genera ganancias millonarias y busca estar al día para ganar más adeptos dentro y fuera de Estados Unidos. Ya llega el “súperdomingo” (primer domingo de febrero) el Super Bowl. Un show que capta 100 millones de espectadores ante la pantalla. Los 4 cuartos de 15 minutos conforman la aritmética perfecta de una hora llena de emociones para vivirla en la esfera de un reloj.