Los nominados al ‘Oscar’ de la relojería son…

El noveno mes del año anuncia el fin de verano, una época que trae nostalgia a muchos, entramos al último cuatrimestre y por consiguiente inicia la temporada de premios. Uno de los más esperados es el Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), que este año hace alzar la ceja a más de uno.

El número de piezas crece al pasar de 72 que se anunciaron en 2018, a 84 para este 2019. El motivo es la inclusión de dos categorías más: Reloj Icónico y Reloj de Buceo. La primera distinguirá al mejor reloj de una colección emblemática que haya ejercido influencia en el mercado y la historia de la horología. El segundo premiará a la mejor creación vinculada con el mundo del submarinismo.

Además para la edición GPHG 2019 regresaron las categorías de Premio Calendario y Astronomía, así como el Premio Revelación Horológica. “Nuestra misión es reconocer la vitalidad y la creatividad del arte de la relojería en toda su diversidad. Adaptamos la lista de premios cada año en función de las tendencias especialmente observadas en los principales programas de relojes ". Destaca Carine Maillard, directora del GPHG.

También se anunció que por segunda ocasión desde 2017, el Grand Prix, como también se conoce al “Oscar” de la alta relojería, visitará la Ciudad de México para exhibir sus piezas nominadas dentro del Salón Internacional Alta Relojería del 15 al 17 de octubre, donde su director, Carlos Alonso, es el único miembro del jurado del GPHG de habla hispana.

Los nominados

Dentro de las marcas que aspiran a un reconocimiento destacan Bvlgari y Zentih, quienes participan con cinco relojes cada uno en diferentes nominaciones. Le siguen Audemars Piguet, Hermès y Ulysse Nardin con cuatro por firma. Y con tres piezas por marca están TAG Heuer, Hublot, IWC Schaffhausen, Chopard y Jacob&Co.

Es decir, que de un total de 84 piezas, 37 (44%) son acaparadas por 10 marcas, sin embargo las firmas independientes también tienen su protagonismo, si observamos la categoría de Caballero, de los seis finalistas no hay ningún nombre de los llamados 7 grandes de la relojería.

A continuación presentamos la lista completa de los nominados por categoría. Los ganadores los conoceremos el próximo 7 de noviembre en la en la XIX Ceremonia de entrega de premios GPHG, que se celebrará en el Théâtre du Léman en Ginebra, Suiza, donde los piezas ganadoras serán reconocidas en 14 categorías y de entre ellas saldrá el que será considerado el mejor reloj del año con el ansiado premio Aiguille d'Or.

Categoría Reloj de Dama





Bvlgari Serpenti Seduttori Pink Gold and Diamonds; Hublot Classic Fusion Orlinski Titanium Alternative Pavé; Chanel J12 Calibre 12.1; Hermès Galop d'Hermès; Van Cleef & Arpels Perlée watch; Moritz Grossmann TEFNUT Arabian Nights Milanaise.



Categoría Reloj Complicación Dama

Bvlgari Divas' Dream The Roman Night; Jacob&Co Fleurs de Jardin, MB&F Legacy Machine FlyingT; Van Cleef & Arpels Lady Arpels Zodiac Lumineux Aries watch; Louis Vuitton Tambour Spin Time Air Paved; Van Cleef & Arpels Lady Arpels Zodiac Lumineux Aries watch.



Categoría Reloj Caballero

De Bethune DB28 Yellow Tones; Voutilainen 28ti; Laurent Ferrier Bridge One; Alchemists Mechanical Healing Cu29; Grönefeld 1941 Principia Automatic; Grand Seiko Spring Drive Manual-winding Platin.



Categoría Reloj Complicación Caballero

Audemars Piguet Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie; Zenith Defy El Primero Double Tourbillon; Ulysse Nardin Freak X; Vacheron Constantin 3nOverseas Tourbillon Czapek Genève Place Vendôme “Ombres"; D.Candaux DC6-Solstice



Categoría Reloj Icónico

Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Extra-thin; TAG Heuer Monaco Eighties; Zenith El Primero A384 Revival; Girard-Perregaux Quasar; Hamilton Intra-Matic Automatic Chronograph; IWC Schaffhausen IWC Tribute to Pallweber Edition “150 Years”.



Cronometría

TAG Heuer Autavia Isograph; Zenith Defy Inventor; IWC Schaffhausen Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition “Le Petit Prince”; Armin Strom Pure Resonance Rose Gold; Chronométrie Ferdinand Berthoud Carburised steel regulator; Antoine Preziuso Genève TTR3 Blue Equalizer Frequencies.



Categoría Reloj Calendario y Astronomía

Audemars Piguet Code 11.59 by Audemars Piguet Perpetual Calendar; Girard-Perregaux Cosmos; Chronométrie Ferdinand Berthoud Far side of the moon; Hermès Arceau L'heure de la lune; Sarpaneva Lunations; Ulysse Nardin Marine Mega Yacht.



Categoría Reloj Mecánica Excepcional

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin; Bvlgari Octo Roma Grande Sonnerie Perpetual Calendar; Ulysse Nardin Freak NeXt; Urwerk AMC; Genus GNS1.2; Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar.



Categoría Reloj Cronógrafo

TAG Heuer TAG Heuer Carrera Tourbillon Nanograph; Hublot Classic Fusion Ferrari GT 3D Carbon; Zenith Defy El Primero 21 Carbon; Chopard L.U.C Chrono One Flyback; Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic, Louis Moinet Chronosphère.



Categoría Reloj de Buceo

De Bethune DB28GS Grand Bleu; Ulysse Nardin Diver Great White; Seiko Prospex LX line diver's; Reservoir Hydrosphere Blackfin; Longines HydroConquest; Ressence Type 5.



Categoría Reloj Joyería

Hermès Arceau H Déco; Hublot Big Bang One Click Rainbow; Chopard Waterlily; Van Cleef & Arpels Jardin de Glace Secret watch; Bvlgari Serpenti Misteriosi Romani; Jacob&Co The Mystery Tourbillon



Categoría Oficios Artísticos

Hermès Arceau Baobab Cat; Jacob&Co Astronomia Dragon; Chopard L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony; Bereve Timepieces Numbers - Enamel Grand Feu; Voutilainen Starry Night Vine; Andersen Genève Vita Vinum.

Categoría ‘Petite Aiguille’

Zenith Pilot Type 20 Silver; IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Chronograph Spitfire; Maurice Lacroix Aikon Mercury; Kudoke Kudoke 2; Trilobe Les Matinaux Sunray Grey; David Rutten Meteorite Watches Streamline



Categoría Challenge

Tudor Black Bay P01; Gorilla Watches Fastback GT Drift; Ming 17.06 Copper; Seiko Presage Arita Porcelain Dial; Ciga Design Single-Hand Mechanical Wristwatch Series·Globe; Doxa Doxa SUB 200.