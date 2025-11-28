El arte de la fusión de Hublot es inmortal. Esta vez, la marca combina una de sus aportaciones estéticas que más han influido en la relojería del siglo XXI con uno de los símbolos más importantes de la iconografía de México. La oscuridad radiante del estilo All Black y la jocosidad ambigua y fascinante de la calavera se fusionan en un reloj-espectáculo que se lanzó en el Salón Internacional Alta Relojería (SIAR) 2025. ¿El motivo? Celebrar los 20 años del Big Bang, el gran icono de Hublot, a la manera de un mercado que ha adoptado al explosivo modelo como la encarnación perfecta de su forma pasional e impulsiva de entender el lujo.

Vida y movimiento

El nuevo Big Bang Unico Calavera All Black —que conocimos en un viaje reciente a la manufactura de Hublot en Nyon— es una edición limitada de 100 ejemplares que, por primera vez, tiene una esfera de zafiro con la superficie adornada con una calavera. Esta figura, delineada en color blanco, se integra con los puentes y engranajes del calibre Unico, que le aportan “vida” y movimiento. La correa, exclusiva del reloj, combina becerro y caucho con un motivo de calavera en relieve. Es una creación elegante, misteriosa y lúdica, que puede lucirse con orgullo por el mundo como una versión mexicana del quiet luxury. Quiet, sí, pero nunca conformista. Está claro que, si México ama a Hublot, el sentimiento es mutuo.

Big Bang Unico Calavera All Black. Foto: Cortesía

“La amistad entre Hublot y México es profunda y duradera”, afirma Julien Tornare, CEO de Hublot. “Celebrar los 20 años de nuestro Big Bang en México era algo evidente, dada la excepcional fidelidad que el público mexicano ha mostrado siempre hacia nuestra manufactura. Hemos concebido este Big Bang Unico Calavera All Black para nuestros clientes locales y minoristas en el país. Es único y diferente, muy limitado, en honor a las tradiciones mexicanas que nutren nuestra creatividad desde hace 20 años”.

El Big Bang Unico Calavera All Black es una destacada escala en un camino de audacia, innovación y empatía con México que merece la pena recordar antes de sumergirnos en los detalles de este reloj.

El fenómeno ‘All Black’

La onda expansiva del Big Bang apenas estaba revelando su magnitud real cuando Hublot provocó otro estallido monumental con el lanzamiento del Big Bang All Black en 2006. Si un año antes la firma había puesto de cabeza a la industria con aquel impactante reloj de 47 mm de diámetro constru ido en capas de varios materiales, con el All Black introdujo a la relojería el provocador concepto de “visibilidad invisible”.

En efecto, Hublot se atrevió a ir más allá de la función principal del reloj, la medición del tiempo, “para presentarlo como una obra de arte que podía mantener y proclamar un estado de ánimo”, según la marca.

Big Bang Unico Calavera All Black. Foto: Cortesía

Un recorrido rápido por los lanzamientos del sector relojero en 2025 es suficiente para confirmar que la estética “negro total” deslumbra más que nunca. Su influencia no ha decaído desde aquella primera pieza, sino todo lo contrario. Y Hublot se ha encargado de atizarla con preciadas ediciones All Black a lo largo y ancho de sus colecciones. Con la cerámica y el caucho como sus aliados principales, aunque no los únicos, ha desarrollado versiones muy potentes con tratamiento negro del Classic Fusion, el MP-05 La Ferrari, el Spirit of Big Bang y el MP-10 Tourbillon Weight Energy System, que, por cierto, ganó el Red Dot Design Award de Diseño de Producto en 2024. Para lanzar el nuevo Square Bang Tourbillon 4-Day Power Reserve, también eligió la estética All Black.

Colaboración con embajadores

El Big Bang sigue siendo la bandera de este concepto, con piezas alucinantes a veces concebidas en colaboración con sus embajadores. Nos referimos al diseñador de moda japonés Yohji Yamamoto o el tatuador suizo Maxime Plescia-Büchi, fundador de Sang Bleu. Uno de los relojes que más recordamos es el Big Bang Unico Sapphire All Black de 2016. Su caja de zafiro negro ahumado tratado por metalización era transparente y, al mismo tiempo, totalmente negra. Evocaba, de nuevo, la dualidad de lo visible y lo invisible, de lo que se muestra y se oculta. Una genialidad con tintes filósoficos.

Cabe recordar que, en 2009, Hublot ganó el premio al Reloj de Joyería del Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) por el One Million $ Black Caviar Bang. En esta variante All Black, la caja de oro blanco presumía un engaste de 322 diamantes negros talla baguette. Esta primicia dejaba claro el liderazgo de la firma en el lado oscuro de la fuerza relojera.

Calaveras a la Hublot

Desde hace varios años, la calavera y sus múltiples significados han seducido a algunas de las marcas relojeras más heterodoxas. Así que, aunque Hublot no es la única que ha introducido relojes de este tipo, sí ha dejado huella con sus interpretaciones decorativas de ese motivo. Desde modelos súper rockeros y ligados al memento mori, como el Skull Bang de 2012 o el Spirit of Big Bang Depeche Mode de 2023, hasta milagros artesanales como los Big Bang Broderie Sugar Skull de 2015.

Big Bang Unico Calavera All Black. Foto: Cortesía

En este último caso, Hublot colaboró con Bischoff, empresa suiza líder en bordados finos que trabaja con firmas de alta costura y lencería de lujo. Tanto el bisel como la esfera y la correa estaban hechos de bordados con un patrón de calavera acompañado de piedras preciosas. Con uno de estos relojes, curiosamente el de color negro, la casa se llevó el premio al Reloj de Mujer del GPHG de ese año.

Para el SIAR 2017, la marca se sumó con toda su energía a la celebración del Día de Muertos mexicano con cuatro ediciones Big Bang Calaveras y el mensaje de que “llevar una representación de la calavera en la muñeca significa ser consciente de que la muerte es parte de la vida y hay que aprovechar los momentos que tenemos”. El diseño de las piezas integraba patrones floridos y tallados para simbolizar el cambio, el renacimiento o, por qué no, la vida. Tras el éxito de estas referencias, en el SIAR 2018, Hublot lanzó el Big Bang One Click Calavera Catrina. Una iteración totalmente festiva con colores fucsia, violeta, verde, turquesa y azul, inspirada en la tradición de pintarse el rostro con calaveras.

Relación especial

Aquellos relojes de 2017 y 2018 fueron solo un capítulo de una de las relaciones más profundas e intensas entre una casa relojera y México. Lo del Big Bang y los mexicanos fue un amor a primera vista nacido de las coincidencias en el carácter extrovertido, el espíritu combativo y la vitalidad de uno y otros.

Hublot se ha dado vuelo cortejando a sus admiradores y coleccionistas locales con un buen número de ediciones especiales. Hay que mencionar el Big Bang Unico Titanium Green Ceramic Mexico (2023) y el Spirit of Big Bang Titanium Green Carbon Mexico (2024), ambas equipadas con correas de nopal hechas con una start-up nacional. Además, la estrategia de producto de Hublot para México se ha complementado con la apertura de boutiques en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

Big Bang Unico Calavera All Black. Foto: Cortesía

No hay que olvidar los increíbles momentos que la marca ha protagonizado en el SIAR. Lo que incluye multitudinarias presentaciones de sus relojes de la selección mexicana y del Consejo Mundial de Boxeo. Además de la presencia de embajadores de la talla de la cantante y actriz Belinda y el multicampeón olímpico Usain Bolt. Ese es el legado del que ya forma parte el Big Bang Unico Calavera All Black.

El ballet de la vida y la muerte

“Siempre tratamos de innovar con los relojes que dedicamos a un país. Pensamos con calma el concepto para el año siguiente. Ya hicimos piezas con calaveras en diferentes expresiones y con colores, así que ahora queríamos una pieza más sobria, un All Black más discreto”, nos explicó Raphaël Nussbaumer, director de Producto y Compras de Hublot, en nuestra visita a la manufactura.

Con el primer vistazo al Big Bang Unico Calavera All Black quedan claras dos cosas: que el Big Bang mantiene intacto el encanto subversivo que lo acompaña desde 2005 y que la maestría de Hublot en los diseños All Black es cosa aparte. La caja de 42 mm, un diámetro más ad hoc a las tendencias actuales, está hecha en cerámica microgranallada negra. Tiene el bisel ajustado por los característicos seis tornillos en forma de H en titanio pulido (con recubrimiento negro, por supuesto). Los pulsadores del cronógrafo y la corona también son de titanio con PVD negro, esta última sobremoldeada en caucho. En la muñeca es cómodo y ergonómico, y la ligereza del titanio parece un guiño a su inspiración sobrenatural.

Big Bang Unico Calavera All Black. Foto: Cortesía

Como se mencionó antes, este es el primer Big Bang Unico All Black de 42 mm con la esfera realizada íntegramente en zafiro. Hublot eligió este material por su carácter translúcido. Esto le ha permitido tanto dejar al descubierto el movimiento Unico como dibujar una calavera en honor al Día de los Muertos mexicano. Al mismo tiempo, los diseñadores de la marca han integrado la calavera con los puentes y el tren de engranajes del calibre. Aquí y allá vemos los rubíes como un guiño al rosa mexicano. Uno de esos rubíes es la pupila del ojo izquierdo de la calavera. Lo vemos colocado justo sobre el pequeño segundero que está en rotación constante. Esta animación representa “el ballet continuo de la vida y la muerte, del tiempo que pasa, de la rueda que gira, simbolizado de manera lúdica y técnica”, explican en Hublot.

Corazón Único

Al descentrar la calavera, el contador de minutos del cronógrafo y la fecha esqueletada, ambos situados a las 3 horas, quedan al descubierto, un detalle quizás menor, pero que a nosotros nos ha parecido idóneo para subrayar la esencia complicada del modelo en su 20 aniversario. Como ya dijimos, su movimiento es el magnífico calibre Unico de la manufactura, de cuerda automática y 72 horas de reserva de marcha. Otro elemento que nos encandiló es la correa de caucho y cuero con un motivo de calavera en relieve muy bien logrado. Además, el reloj está equipado con el sistema de intercambio fácil “One Click” de Hublot y viene con una segunda correa de caucho negro estructurado.

Big Bang Unico Calavera All Black. Foto: Cortesía

Este reloj se entrega en un estuche especial, numerado individualmente y cuya parte frontal reproduce una calavera estilizada. Estará disponible solo en México durante tres meses y luego será ofrecido al resto del mundo, pues no hay duda de que nuestras tradiciones tienen encanto internacional. ¿Vamos a dejar que alguien más se lleve nuestra edición limitada? Ya veremos, porque, la verdad, ¿quién como los mexicanos para mirar a la muerte de frente en el Big Bang Unico Calavera All Black?

