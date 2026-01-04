Youtuber Vegetta777 anuncia su compromiso con una tierna foto y desata la euforia entre sus fans

El pasado sábado 3 de enero, el youtuber y streamer español Samuel de Luque, mejor conocido en el universo de los videojuegos como Vegetta777, sorprendió a sus fanáticos al anunciar su compromiso con su pareja Silvia Muñoz de Morales, tras más de 10 años de relación.

Aunque todo este tiempo ambas personalidades de internet han mantenido su relación lejos de los reflectores de la fama. El youtuber decidió compartir la noticia con sus seguidores en la plataforma de Instagram, con una tierna fotografía. "Siempre a tu lado", agregó en la descripción.

La imagen es discreta y no deja ver sus rostros, únicamente muestra a ambas celebridades tomadas de las manos, mientras un hermoso anillo plateado resplandece en el dedo anular de Silvia. El anuncio rápidamente se hizo viral, obteniendo más de un millón de reacciones y 13 mil comentarios.

Vegetta777 es un youtuber español popular de 36 años. Obtuvo gran fama entre el año 2012 y 2024, gracias a su contenido sobre videojuegos en la plataforma de YouTube, especialmente por sus series de Minecraft como "Planeta Vegetta" y "Karmaland". Durante más de 20 años, el español ha construido una fiel comunidad de fans de habla hispana.

¿Quién es Silvia Muñoz, prometida del Vegetta777?

Originaria de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real en España, Silvia Muñoz es una creadora de contenido muy popular en redes sociales, conocida por su contenido sobre moda y blogs de belleza en YouTube, donde cuenta con más de 700 mil suscriptores.

Con 670 mil seguidores en Instagram, Silvia estudió la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y actualmente es columnista en la revista femenina "Woman Madame Figaro". Este medio español dedicado a ofrecer contenido de moda, belleza, estilo de vida y cultura.

Samuel y Silvia visitaron Irlanda en meses anteriores y los fanáticos especularon que la propuesta de matrimonio pudo haber sido en aquel viaje de pareja. Foto: Instagram

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante la noticia?

Como era de esperarse, la noticia causó furor entre los fanáticos del español y colegas del ámbito de videojuegos y gameplays, como David Alonso Romero "Fargan" y Frank Ramírez Garnes "BysTaXx", quienes felicitaron a la pareja con mensajes en los comentarios de la publicación.

El anuncio dejó a todos los fanáticos sorprendidos, pues Samuel era uno de los creadores de contenido de videojuegos que faltaba en comprometerse, ya que recientemente diversos compañeros lo han hecho, como los españoles Willyrex y Luzu, además del salvadoreño Fernanfloo.

