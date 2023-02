¿Y esta rosa? Medio Metro debutará como actor en la pantalla chica

Luego de firmar los derechos de autor de su nombre artístico, Medio Metro se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades para dar a conocer su talento y todo parece indicar que ya le llegó la propuesta indicada.

El bailarín más popular de TikTok se encuentra en pláticas para plasmar su talento en la pantalla chica, y no en cualquier producción. De acuerdo con lo declarado por el José Eduardo Rodríguez Saldallo, se trata de un programa muy conocido de Televisa.

Medio Metro original saltó a la fama tras sus apariciones con Sonido Pirata. Luego de la separación de la dupla, el influencer se abrió paso en otros medios, incluso fue entrevistado en el programa “Hoy”, donde aprovechó para tomarse una foto con Andrea Legarreta y el resto del elenco.



Foto: Facebook Medio metro oficial

Leer también: ¿El fin de Medio Metro? Sonido Pirata presenta a "Pequeña Nicole", la nueva integrante

¿En qué programa actuará Medio Metro?

Al terminar su participación en el matutino de Televisa, Medio Metro ofreció una rueda de prensa, misma en la que se le cuestionó por sus proyectos a futuro. A propósito de ello, el influencer contestó que planea dejar de vestirse como el Chavo del 8 para experimentar con nuevos personajes.

Horas después, entre lágrimas, Rodríguez Saldallo realizó un en vivo mediante sus redes oficiales.



A veces está bien llorar y seguir adelante. Gracias a todos los que me apoyan y sus buenos comentarios. pic.twitter.com/spvb2j9vRA — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 22, 2023

En la transmisión, comentó que “La Rosa de Guadalupe” lo había contactado para salir en un capítulo, por lo que muy pronto podría estrenar su faceta como actor. De esta manera, el influencer se dijo emocionado por vivir un momento que nunca imaginó.

“La verdad muchas gracias porque ya me están abriendo las puertas en muchos lados”, agradeció a sus fans y les aseguró que muy pronto podrán conocerlo en varias partes del continente.

El bailarín agregó que próximamente realizará un viaje a Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras como parte de una gira. No obstante, se encuentra realizando el papeleo necesario para obtener la VISA de Medio Metro oficial.



Foto: Facebook Medio metro oficial

Leer también: Cinépolis Klic: ¿Qué pasará con las cuentas, películas y contenido pagado?

Medio Metro rompe en llanto por discriminación

Otro de los momentos del en vivo que causó conmoción entre la audiencia, fue cuando Medio Metro resaltó que a lo largo de su vida ha sido blanco de críticas y burlas, sobre todo, en redes sociales.



Foto: Facebook Medio metro oficial

“A veces me agüito por tantas discriminaciones, tantos malos comentarios malos que me hacen, la verdad yo me siento feliz, aquí andamos echándole ganas, mi gente” expresó. Por último, mencionó que, pese a los malos ratos, está preparado para continuar haciendo lo que más le gusta.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh