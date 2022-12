Si la angustia por no ver tu maleta en la banda de equipaje tras llegar de un vuelo es abrumadora, mucho peor debe ser darte cuenta que no subieron a tu mascota al vuelo.

A través de Twitter una usuaria denunció que Viva Aerobus no subió a su perrita al vuelo y cuando por fin llegó, después de dos horas, se la entregaron con su kennel roto.

La usuaria @Sanrmzmarg contó que viajó con Viva Aerobus en el vuelo VB1268 que salía de Ciudad de México con destino a Torreón, el viaje lo realzaría con su perrita Sabina a la que entregó en perfectas condiciones una hora antes del abordaje.

“Documenté a Sabina entregándola en perfectas condiciones y como 1 hora antes de abordar, cuando llegué a Torreón Sabina no aparecía en la bandeja de equipaje”, explicó en un hilo que se ha viralizado en Twitter.

Foto: Twitter

Agregó que al percatarse que su perrita no aparecía en la banda de equipaje preguntó a los encargados, quienes con la mayor tranquilidad le comentaron que lo más seguro era que no habían subido el kennel con su perrita al vuelo.

“Fíjate que tu perrita se quedó en CDMX, yo creo que se les olvidó allá meter a tu perrita en el vuelo que tu ibas”, dijo.

Agregaron que cuando se percataron de la situación, enviaron a la perrita Sabina en otro vuelo, sin embargo la pusieron en una aerolínea distinta a Viva Aerobus. El personal le mostró fotografías de su perrita con personal de Aeroméxico, que se encargó de realizar el traslado de la mascota.

Después de dos horas, la perrita llegó a Torreón, pero para sorpresa de la dueña el kennel en el que viajaba sabina llegó casi destruido; el plástico estaba roto y la puerta no funcionaba, para compensar los daños se le había envuelto con plástico.

“Rota, con plástico y cinchos extra que yo jamás agregué y todavía me pregunta el chico encargado de Viva Aerobus que si yo la había entregado así? Para que se haya roto de eta manera (sic)”, agregó.

La usuaria @Sanrmzmarg comentó que su perrita Sabina llegó bien, por lo que ya están en casa.

para "tranquilizarme" y enseñarme que Sabina "estaba bien y viva". Y solo me dice, puedes vete a sentar, porque faltan 2 horas. Cuando anuncian el vuelo 102 (venía puntual) Sabina demoró aprox 30 min más en salir y cuando me la entregan estaba la caja kennel en estas condiciones: pic.twitter.com/2xSi8bHx4j — Blanca Margarita (@Sanrmzmarg) December 21, 2022

“No es seguro viajar con nuestros perritxs por @VivaAerobus, @VivaTeEscucha y @Aeromexico y hasta ahorita sólo me han dicho que meta mi queja y que ellos me contactan dentro de 4 días para el reembolso total de mi transportadora kennel y de los vuelos de Sabina (sic)”.

“Neta que horror el que me hicieron pasar y la angustia de esperar a que Sabina llegara bien. No puede ser posible que no tengan las preocupaciones necesarias para que nuestras mascotas lleguen bien. Cuando van a entender que no sólo son animales, es nuestra familia @VivaAerobus (sic)”, escribió molesta la usuaria.



